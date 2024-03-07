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6 марта, 21:48

Молдавия передаст дело против встретившейся с Путиным главы Гагаузии в суд

Генпрокуратура Молдавии передаст в суд дело против главы Гагаузии Гуцул

Президент России Владимир Путин и глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Президент России Владимир Путин и глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Уголовное дело в отношении главы АТО Гагаузия Евгении Гуцул будет передано в суд. Об этом в интервью кишинёвскому телеканалу Jurnal TV заявил и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну.

"Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд", — сообщил он, отметив лишь, что "Гуцул была вовлечена в незаконные действия".

Мунтяну рассказал об этом после сообщения ведущего, что глава Гагаузии опубликовала в телеграм-канале информацию о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву 1 марта. Вместе с ней приехал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. По словам Гуцул, она рассказала российскому президенту "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам... провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране".

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Life.ru напоминает, что Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузской молдавской автономии около года назад. Она представляет партию "Шор" и выступает за укрепление связей с Россией. Премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования, но суд признал действительным избрание Гуцул. В июне власти Молдавии объявили партию "Шер" антиконституционной.

Лариса Сафронова
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