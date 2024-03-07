Молдавия передаст дело против встретившейся с Путиным главы Гагаузии в суд

"Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд", — сообщил он, отметив лишь, что "Гуцул была вовлечена в незаконные действия".

Мунтяну рассказал об этом после сообщения ведущего, что глава Гагаузии опубликовала в телеграм-канале информацию о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву 1 марта. Вместе с ней приехал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. По словам Гуцул, она рассказала российскому президенту "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам... провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране".