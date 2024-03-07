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7 марта, 19:51

Санду пожаловалась Макрону на попытки России свергнуть власть в Молдавии

Майя Санду. Обложка © Shutterstock

Майя Санду. Обложка © Shutterstock

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках взять постсоветскую республику под контроль, устроив в стране государственный переворот. Об этом политик сообщила французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в рамках совместной пресс-конференции.

"Московский режим пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак и даже подготовки государственного переворота", — пожаловалась Санду.

Президент Франции в ответ назвал молдавский народ "борцами за свободу", которые бросают России вызов. Также Макрон пообещал поддержать Кишинёв в случае новых "попыток" Кремля разделить жителей республики.

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А тем временем в Молдавии возбуждено уголовное дело в отношении главы автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул. Генпрокуратура республики сочла незаконным визит политика в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Илья Пушкарев
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