Санду пожаловалась Макрону на попытки России свергнуть власть в Молдавии
Майя Санду. Обложка © Shutterstock
Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках взять постсоветскую республику под контроль, устроив в стране государственный переворот. Об этом политик сообщила французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в рамках совместной пресс-конференции.
"Московский режим пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак и даже подготовки государственного переворота", — пожаловалась Санду.
Президент Франции в ответ назвал молдавский народ "борцами за свободу", которые бросают России вызов. Также Макрон пообещал поддержать Кишинёв в случае новых "попыток" Кремля разделить жителей республики.
А тем временем в Молдавии возбуждено уголовное дело в отношении главы автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул. Генпрокуратура республики сочла незаконным визит политика в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.