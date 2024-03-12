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12 марта, 12:13

Глава Гагаузии не исключает "крайних мер" Кишинёва из-за её встречи с Путиным

Глава Гагаузии Гуцул: В любой момент могут начаться провокации властей Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул допускает, что из-за её визита в Россию молдавские власти будут устраивать для неё провокации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что, несмотря на затишье сейчас, существуют предпосылки того, что в любой момент могут начаться провокации. Это могут быть разные способы давления от Кишинёва, вплоть до уголовного преследования, полагает Гуцул. По её словам, поводом может стать её встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая "взбудоражила провластные СМИ" и представителей власти.

"Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии", — заключила башкан.

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул прилетала в Россию, чтобы посетить Всемирный фестиваль молодёжи. Затем она вернулась в Молдавию, где распространялась информация о том, что её арестуют прямо в аэропорту. К счастью, обошлось без задержаний, а сама Гуцул заявила, что Молдавия должна стать другом для России.

Владимир Озеров
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