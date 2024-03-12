Глава Гагаузии не исключает "крайних мер" Кишинёва из-за её встречи с Путиным

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул допускает, что из-за её визита в Россию молдавские власти будут устраивать для неё провокации. Об этом она рассказала в эфире телеканала " Россия 24 ".

Она отметила, что, несмотря на затишье сейчас, существуют предпосылки того, что в любой момент могут начаться провокации. Это могут быть разные способы давления от Кишинёва, вплоть до уголовного преследования, полагает Гуцул. По её словам, поводом может стать её встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая "взбудоражила провластные СМИ" и представителей власти.