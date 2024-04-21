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21 апреля, 09:19

Глава Гагаузии Гуцул вновь прибыла в Москву

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул вновь прибыла в Москву. По данным РИА "Новости", она участвует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Как сообщает агентство, мероприятие проходит в одной из гостиниц в центре российской столицы. Для участия в нём зарегистрированы молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Сама же Гуцул в разговоре с журналистами подтвердила, что сейчас находится в Москве. Однако на вопрос, с кем она собирается встретиться здесь, политик не стала вдаваться в подробности. Она лишь добавила, "что встречи будут".

Как писал Life.ru, ранее в Молдавии было возбуждено уголовное дело против Евгении Гуцул. Это произошло сразу после её встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 1 марта в Москве. В ходе беседы глава государства пообещал Гагаузии поддерживать автономию и экономику республики, несмотря на давление нынешних проевропейских властей в Кишинёве. Также Гуцул с рабочим визитом наведывалась в российскую столицу и 9 апреля. В беседе с журналистами она отметила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия будет просить помощи у других стран, в том числе у России.

Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы
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Наталья Исакова
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