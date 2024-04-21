Глава Гагаузии Гуцул вновь прибыла в Москву

Как сообщает агентство, мероприятие проходит в одной из гостиниц в центре российской столицы. Для участия в нём зарегистрированы молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Сама же Гуцул в разговоре с журналистами подтвердила, что сейчас находится в Москве. Однако на вопрос, с кем она собирается встретиться здесь, политик не стала вдаваться в подробности. Она лишь добавила, "что встречи будут".