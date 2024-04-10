Гуцул пригрозила Кишинёву в случае угрозы границам автономии
Гуцул: Если Кишинёв введёт войска в Гагаузию, регион обратится за помощью к РФ
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU
Если Молдавия ответит на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск в регион, тот обратится за помощью к разным странам, в том числе и к России. Об этом РИА "Новости" рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдёт, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — пообещала Гуцул.
Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.
Ранее Гуцул также говорила о возможности введения Кишинёвом войска в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией станет смертью для бывшей советской республики — гибелью языка, культуры и всего этноса. По её словам, прорумынские силы ведут пропаганду на территории Молдавии последние 30 лет.