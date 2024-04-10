Гуцул пригрозила Кишинёву в случае угрозы границам автономии

Если Молдавия ответит на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск в регион, тот обратится за помощью к разным странам, в том числе и к России. Об этом РИА "Новости" рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

"Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдёт, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — пообещала Гуцул.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.