Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 03:37

Гуцул пригрозила Кишинёву в случае угрозы границам автономии

Гуцул: Если Кишинёв введёт войска в Гагаузию, регион обратится за помощью к РФ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Если Молдавия ответит на объявление независимости Гагаузской автономии вводом войск в регион, тот обратится за помощью к разным странам, в том числе и к России. Об этом РИА "Новости" рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

"Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдёт, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию", — пообещала Гуцул.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.

"Надо рисковать": Слуцкий оценил угрозу возвращения в Молдавию из РФ для главы Гагаузии
"Надо рисковать": Слуцкий оценил угрозу возвращения в Молдавию из РФ для главы Гагаузии

Ранее Гуцул также говорила о возможности введения Кишинёвом войска в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией станет смертью для бывшей советской республики — гибелью языка, культуры и всего этноса. По её словам, прорумынские силы ведут пропаганду на территории Молдавии последние 30 лет.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Молдавия
  • Гагаузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров