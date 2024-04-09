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9 апреля, 11:26

"Надо рисковать": Слуцкий оценил угрозу возвращения в Молдавию из РФ для главы Гагаузии

Слуцкий: Гуцул может быть опасно возвращаться в Молдавию, но стоит рискнуть

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA

Главе Гагаузии Евгении Гуцул, возможно, будет опасно возвращаться в Молдавию после посещения Москвы. Об этом в разговоре с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий допустил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул может столкнуться с опасностями по возвращении в Молдавию из Москвы. Видео © Life.ru

"В Кишинёве очень странные люди у руководства, и, надо отметить, у них абсолютно антироссийский настрой", — пояснил Слуцкий.

При этом, отметил парламентарий, уже и отдельные политические партии, и часть общества осуждают позицию молдавских властей. По словам Слуцкого, будущее республики исторически, географически и культурно вместе с Россией, несмотря на попытки президента Майи Санду и подобных ей увести Молдавию в другую сторону.

Поэтому настрой башкана Гагаузии мне кажется весьма конструктивным. Наши контакты обязательно будем продолжать. А что касается рисков. В политике риски случаются, но когда они обусловлены здравым смыслом, то иногда надо рисковать", — заключил Слуцкий.

Песков: Путин не планирует встречаться с Гуцул во время её визита в Москву
Песков: Путин не планирует встречаться с Гуцул во время её визита в Москву

Напомним, 9 апреля Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом. В прошлый раз Гуцул посещала Россию в начале марта. Тогда у неё состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с рядом политиков. Также глава Гагаузии посетила Всемирный фестиваль молодёжи. За день до возвращения в Молдавию появились слухи об аресте Гуцул, однако этого не произошло. Вернувшись из РФ, политик призвала Кишинёв дружить с Россией. При этом она не исключила, что Кишинёв пойдёт на крайние меры из-за её встречи с Путиным.

Александр Юнашев
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