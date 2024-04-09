"Надо рисковать": Слуцкий оценил угрозу возвращения в Молдавию из РФ для главы Гагаузии

Главе Гагаузии Евгении Гуцул, возможно, будет опасно возвращаться в Молдавию после посещения Москвы. Об этом в разговоре с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий допустил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул может столкнуться с опасностями по возвращении в Молдавию из Москвы. Видео © Life.ru

"В Кишинёве очень странные люди у руководства, и, надо отметить, у них абсолютно антироссийский настрой", — пояснил Слуцкий.

При этом, отметил парламентарий, уже и отдельные политические партии, и часть общества осуждают позицию молдавских властей. По словам Слуцкого, будущее республики исторически, географически и культурно вместе с Россией, несмотря на попытки президента Майи Санду и подобных ей увести Молдавию в другую сторону.