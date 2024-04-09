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9 апреля, 09:52

Песков: Путин не планирует встречаться с Гуцул во время её визита в Москву

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул в ходе её рабочего визита в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, с Владимиром Путиным встречи [у Гуцул] не планируется", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, сегодня, 9 апреля, Гуцул приехала в Москву. Политик находится в столице РФ с рабочим визитом. В прошлый раз глава Гагаузской автономии Молдавии посещала Россию в начале марта. Тогда у неё состоялась встреча с Путиным, а также с рядом политиков. Также глава Гагаузии посетила Всемирный фестиваль молодёжи.

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Telegram / Евгения Гуцул

Александр Юнашев
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