Власти Гагаузии предупредили о возможном вторжении армии Молдавии

Кишинёв может ввести войска в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Об этом заявила глава территориального образования Евгения Гуцул.

"Мы понимаем, что в этом случае будет реакция не только Кишинёва, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию", — сказала она в эфире Первого канала.

Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией станет смертью для бывшей советской республики: гибелью языка, культуры и всего этноса. По её словам, прорумынские силы ведут пропаганду на территории Молдавии последние 30 лет.

"Они отказывают молдаванам в праве называться молдаванами, в праве на собственную культуру, обычаи, традиции, в праве на собственный язык", — подчеркнула глава Гагаузии.