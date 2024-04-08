Власти Гагаузии предупредили о возможном вторжении армии Молдавии
Гуцул: Кишинёв может ввести войска в случае объявления независимости Гагаузии
Кишинёв может ввести войска в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Об этом заявила глава территориального образования Евгения Гуцул.
"Мы понимаем, что в этом случае будет реакция не только Кишинёва, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию", — сказала она в эфире Первого канала.
Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией станет смертью для бывшей советской республики: гибелью языка, культуры и всего этноса. По её словам, прорумынские силы ведут пропаганду на территории Молдавии последние 30 лет.
"Они отказывают молдаванам в праве называться молдаванами, в праве на собственную культуру, обычаи, традиции, в праве на собственный язык", — подчеркнула глава Гагаузии.
Напомним, идея объединения Румынии и Молдавии высказывается политиками двух стран на протяжении последних десятилетий. В поддержку этого шага приводится родственность их народов и языков, однако, по данным по крайней мере молдавских социологов, население постсоветской республики не желает этого. Тем не менее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что объединение произойдёт. В ответ башкан Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила выходом автономии из состава Молдавии. По её мнению, жители прилегающих районов, в том числе болгары, поддержат такой порыв.
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