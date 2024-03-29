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29 марта, 11:51

Протестующие согнали в поле кортеж приехавшей в Гагаузию Санду

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии Санду протестами, она их объехала

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии Майю Санду, приехавшую на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты – Кишинёв, протестами. Кортеж главы государства был вынужден сойти с автотрассы, чтобы объехать по грунту протестующих в гагаузском селе Конгаз.

Протестующие встречают Санду в Гагаузии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Влах

"Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить "свою собственную повестку". То, что мы видели сегодня и ранее, — это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки", — попыталась на пресс-конференции в поле найти оправдание холодному приёму Санду.

Санду пожаловалась Макрону на попытки России свергнуть власть в Молдавии
Санду пожаловалась Макрону на попытки России свергнуть власть в Молдавии

Ранее Life.ru писал, что глава Гагаузии Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Санду. Это связано с дискриминационными словами в адрес гагаузской автономии и лично её лидера. Политик отметила, что в её адрес поступают оскорбительные заявления, несмотря на то что её избрали законным, демократическим путём.

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© Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Влах

Владимир Озеров
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