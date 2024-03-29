Протестующие согнали в поле кортеж приехавшей в Гагаузию Санду

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии Майю Санду, приехавшую на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты – Кишинёв, протестами. Кортеж главы государства был вынужден сойти с автотрассы, чтобы объехать по грунту протестующих в гагаузском селе Конгаз.

Протестующие встречают Санду в Гагаузии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Влах

"Я открыта дискутировать со всеми гражданами, которые приходят обсудить "свою собственную повестку". То, что мы видели сегодня и ранее, — это граждане, которых привозят за деньги не со своей собственной повесткой, а с повесткой одной криминальной группировки", — попыталась на пресс-конференции в поле найти оправдание холодному приёму Санду.