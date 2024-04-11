Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы

Главу Гагаузии Евгению Гуцул и её сопровождающих по прибытии в Кишинёв из Москвы долго не выпускали из зоны контроля, подвергнув допросу и дополнительным проверкам. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Молдова".

"Мы знали, что нас встретят. Всё проверили, полностью. Телефоны, всё... Ну, демократия!" — заявил журналистам в аэропорту председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

Когда башкан автономного территориального образования вышла из зоны проверки документов, ожидающие встретили её аплодисментами и восторженными криками. С цветами в руках Гуцул покинула аэропорт, после чего пообщалась с народом, собравшимся на улице.

"Наши друзья и партнёры в Российской Федерации всегда нас будут поддерживать", — сказала она землякам.

Напомним, 9 апреля Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом. Журналистам она в числе прочего сообщила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия запросит помощи у других государств, в частности у России.