Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы
Так встречали башкана Гагаузии Евгению Гуцул у здания аэропорта после возвращения из Москвы. Обложка © Telegram / "Sputnik Молдова"
Главу Гагаузии Евгению Гуцул и её сопровождающих по прибытии в Кишинёв из Москвы долго не выпускали из зоны контроля, подвергнув допросу и дополнительным проверкам. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Молдова".
"Мы знали, что нас встретят. Всё проверили, полностью. Телефоны, всё... Ну, демократия!" — заявил журналистам в аэропорту председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Когда башкан автономного территориального образования вышла из зоны проверки документов, ожидающие встретили её аплодисментами и восторженными криками. С цветами в руках Гуцул покинула аэропорт, после чего пообщалась с народом, собравшимся на улице.
"Наши друзья и партнёры в Российской Федерации всегда нас будут поддерживать", — сказала она землякам.
Напомним, 9 апреля Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом. Журналистам она в числе прочего сообщила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия запросит помощи у других государств, в частности у России.
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что объединение произойдёт. В ответ башкан Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила выходом автономии из состава Молдавии. По её мнению, жители прилегающих районов, в том числе болгары, поддержат такой порыв, ведь слияние приведёт к гибели языка, культуры и всего молдавского этноса.