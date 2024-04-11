Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 21:41

Главу Гагаузии Гуцул обыскали и допросили в Кишинёве по возвращении из Москвы

Так встречали башкана Гагаузии Евгению Гуцул у здания аэропорта после возвращения из Москвы. Обложка © Telegram / "Sputnik Молдова"

Так встречали башкана Гагаузии Евгению Гуцул у здания аэропорта после возвращения из Москвы. Обложка © Telegram / "Sputnik Молдова"

Главу Гагаузии Евгению Гуцул и её сопровождающих по прибытии в Кишинёв из Москвы долго не выпускали из зоны контроля, подвергнув допросу и дополнительным проверкам. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Молдова".

"Мы знали, что нас встретят. Всё проверили, полностью. Телефоны, всё... Ну, демократия!" — заявил журналистам в аэропорту председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

"Хотим жить в мире": Гуцул озвучила отношение молдаван к членству страны в НАТО
"Хотим жить в мире": Гуцул озвучила отношение молдаван к членству страны в НАТО

Когда башкан автономного территориального образования вышла из зоны проверки документов, ожидающие встретили её аплодисментами и восторженными криками. С цветами в руках Гуцул покинула аэропорт, после чего пообщалась с народом, собравшимся на улице.

"Наши друзья и партнёры в Российской Федерации всегда нас будут поддерживать", — сказала она землякам.

Напомним, 9 апреля Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом. Журналистам она в числе прочего сообщила, что если Молдавия отреагирует на объявление независимости Гагаузской автономии, введя армию, то Гагаузия запросит помощи у других государств, в частности у России.

Власти Гагаузии предупредили о возможном вторжении армии Молдавии
Власти Гагаузии предупредили о возможном вторжении армии Молдавии

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что объединение произойдёт. В ответ башкан Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила выходом автономии из состава Молдавии. По её мнению, жители прилегающих районов, в том числе болгары, поддержат такой порыв, ведь слияние приведёт к гибели языка, культуры и всего молдавского этноса.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Молдавия
  • Гагаузия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров