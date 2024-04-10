"Хотим жить в мире": Гуцул озвучила отношение молдаван к членству страны в НАТО

Молдаване в своём большинстве не хотят вступать в НАТО, так как альянс ведёт воинственную политику по отношению к другим странам. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия 24".

"[Я отношусь] отрицательно. И я вам могу сказать, что это не только моё мнение и не только мнение гагаузских жителей. Это мнение большинства жителей Республики Молдова. Мы хотим жить в мире, мы не хотим вступления в НАТО", — отметила она.