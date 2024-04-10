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Криминал

"Хотим жить в мире": Гуцул озвучила отношение молдаван к членству страны в НАТО

Глава Гагаузии Гуцул: Большинство граждан Молдавии не хотят вступления в НАТО

10 апреля, 11:50
Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / ЕРА

Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / ЕРА

Молдаване в своём большинстве не хотят вступать в НАТО, так как альянс ведёт воинственную политику по отношению к другим странам. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия 24".

"[Я отношусь] отрицательно. И я вам могу сказать, что это не только моё мнение и не только мнение гагаузских жителей. Это мнение большинства жителей Республики Молдова. Мы хотим жить в мире, мы не хотим вступления в НАТО", — отметила она.

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Ранее глава Гагаузии также говорила о возможности введения Кишинёвом войск в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией приведёт к гибели языка, культуры и всего молдавского этноса. По её словам, Гагаузия не станет молчать, если Кишинёв проявит агрессию, автономия будет просить помощи у других стран, в том числе у России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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