"Хотим жить в мире": Гуцул озвучила отношение молдаван к членству страны в НАТО
Глава Гагаузии Гуцул: Большинство граждан Молдавии не хотят вступления в НАТО
Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / ЕРА
Молдаване в своём большинстве не хотят вступать в НАТО, так как альянс ведёт воинственную политику по отношению к другим странам. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия 24".
"[Я отношусь] отрицательно. И я вам могу сказать, что это не только моё мнение и не только мнение гагаузских жителей. Это мнение большинства жителей Республики Молдова. Мы хотим жить в мире, мы не хотим вступления в НАТО", — отметила она.
Ранее глава Гагаузии также говорила о возможности введения Кишинёвом войск в Гагаузскую автономию в случае объявления ею независимости. Гуцул добавила, что возможное объединение Молдавии с Румынией приведёт к гибели языка, культуры и всего молдавского этноса. По её словам, Гагаузия не станет молчать, если Кишинёв проявит агрессию, автономия будет просить помощи у других стран, в том числе у России.