Шор убеждён, что молдавский народ выступит против членства в ЕС

"Мы видим своё будущее на единой площадке социального, политического, экономического сотрудничества, которое есть в рамках СНГ", — подчеркнул Шор.

Он обратил внимание на то, что большая часть страны поддерживает объединённую политическую оппозиционную силу. Напомним, что Конституционный суд (КС) одобрил предложение депутатов Парламента Молдавии провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, внеся по его итогам поправки в конституцию.