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21 апреля, 23:02

Шор убеждён, что молдавский народ выступит против членства в ЕС

Политик Шор: Молдавский народ выступит против членства страны в ЕС

Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Молдавский народ на предстоящем референдуме проголосует против вступления в ЕС, заявил RT лидер партии "Шор" Илан Шор.

"Мы видим своё будущее на единой площадке социального, политического, экономического сотрудничества, которое есть в рамках СНГ", — подчеркнул Шор.

Он обратил внимание на то, что большая часть страны поддерживает объединённую политическую оппозиционную силу. Напомним, что Конституционный суд (КС) одобрил предложение депутатов Парламента Молдавии провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, внеся по его итогам поправки в конституцию.

В молдавской оппозиции раскрыли цель создания политического блока "Победа"
В молдавской оппозиции раскрыли цель создания политического блока "Победа"

Ранее Life.ru писал, что в Москве прошёл съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. Во время него оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа".

Анатолий Симоненко
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