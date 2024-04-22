Шор убеждён, что молдавский народ выступит против членства в ЕС
Политик Шор: Молдавский народ выступит против членства страны в ЕС
Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Молдавский народ на предстоящем референдуме проголосует против вступления в ЕС, заявил RT лидер партии "Шор" Илан Шор.
"Мы видим своё будущее на единой площадке социального, политического, экономического сотрудничества, которое есть в рамках СНГ", — подчеркнул Шор.
Он обратил внимание на то, что большая часть страны поддерживает объединённую политическую оппозиционную силу. Напомним, что Конституционный суд (КС) одобрил предложение депутатов Парламента Молдавии провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, внеся по его итогам поправки в конституцию.
Ранее Life.ru писал, что в Москве прошёл съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. Во время него оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа".