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16 апреля, 11:51

Конституционный суд Молдавии разрешил провести референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд (КС) одобрил предложение депутатов Парламента Молдавии провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, внеся по его итогам поправки в конституцию. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле.

"Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту", — рассказала судья.

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Ранее член оппозиционной партии Молдавии Наталья Параска заявила, что голосование о вступлении Молдавии в ЕС организуется для переизбрания президента страны Майи Санду на второй срок. По её словам, такой шаг был согласован с иностранными партнёрами, а партия "Возрождение", неоднократно озвучивавшая свою позицию за евразийскую интеграцию, примет вызов, сделанный действующими властями страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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