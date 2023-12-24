Оппозиционерка раскрыла истинную цель "референдума Санду" о вступлении Молдавии в ЕС

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС был организован для того, чтобы поспособствовать переизбранию действующего президента страны Майи Санду на второй срок. Такое мнение в личном телеграм-канале высказала и. о. председателя оппозиционной партии республики "Возрождение" Наталья Параска.

"Референдум по европейской интеграции, который уже окрестили "референдумом Санду", — это момент истины для молдавской оппозиции. Очевидно, что эта инициатива направлена на переизбрание Санду на выборах президента. И вне всяких сомнений, этот шаг был согласован (а может быть, и подсказан) внешними партнёрами", — говорится в публикации Параски.

Оппозиционерка добавила, что её партия "Возрождение" уже много раз озвучивала свою позицию за евразийскую интеграцию и она вместе со сторонниками примет вызов, сделанный действующими властями страны. Отсутствие доступа на общественное телевидение и радио не помешает оппозиции проводить общественные акции и ставить палаточные лагеря, ходить по районам, сёлам и домам, чтобы убедить граждан не страшиться власти и не бояться выступить в защиту собственных убеждений и ценностей, сделав осознанный выбор в день референдума.