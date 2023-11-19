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19 ноября, 18:53

Захарову рассмешило заявление Санду о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову рассмешили обвинения президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в их выборы. Она подчеркнула, что такие заявления некорректны, так как лидер имеет помимо молдавского гражданства ещё и румынское.

"Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство. Больше, чем проводит чужеродные интересы в Молдавии Санду, проводить нельзя", — заявила Захарова газете "Известия".

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Ранее сообщалось, что правящая в Молдавии ПДС проигрывает оппозиции местные выборы, которые прошли в стране 5 ноября. В Кремле заявили, что муниципальные выборы в Молдавии показали, что многие граждане этого государства хотят развития отношений с РФ.

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t.me / MID_Russia

Александра Мышляева
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