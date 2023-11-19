Захарову рассмешило заявление Санду о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову рассмешили обвинения президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в их выборы. Она подчеркнула, что такие заявления некорректны, так как лидер имеет помимо молдавского гражданства ещё и румынское.