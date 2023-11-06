Правящая в Молдавии партия ПДС проигрывает оппозиции местные выборы

Правящая в Молдавии проевропейская партия "Действие и солидарность" (ПДС) уступает оппозиции на прошедших в республике выборах, сообщает РИА "Новости".

После подсчёта более 90% протоколов партия вышла вперёд в районных советах, однако явно осталась позади оппозиции в крупных городах. Так, по предварительным итогам голосования в Кишинёве, в лидеры вышел глава оппозиционной партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который является мэром в настоящее время. За него проголосовали 51,1% жителей.

Второе место занял представитель партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. При этом может быть назначен и второй тур голосования. По данным ЦИК, явка в республике составила 41,4%. При этом в восьми населённых пунктах избирательный порог оказался не пройден. Выборы там планируется организовать ещё раз.