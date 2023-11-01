Экс-президент Молдавии Воронин ужаснулся фашизации властей республики

Молдавские власти начинают всё больше походить на фашистов, установивших в стране "нацистскую диктатуру" без права на свободу слова и выражение мнения. Так о ситуации в республике отозвался её бывший президент Владимир Воронин.

Комментируя решение правительства заблокировать в Молдавии десятки российских интернет-СМИ и телеканалов, лидер Партии коммунистов отметил, что напуган происходящим. Местный истеблишмент пришёл к власти на тотальной лжи, погрузив государство в кризис и нищету. Дабы скрыть последствия своей некомпетентности, горожан хотят лишить альтернативных источников информации, нарушив конституцию.

"Меня как политика, лидера партии, бывшего президента, гражданина, просто человека уже даже не возмущает, а откровенно пугает то, что нынешний правящий режим делает со страной. Меня ужасает стремительная фашизация власти, ежедневно проявляемый ею правовой нигилизм, растаптывание конституции. Закрытие за два года 12 телеканалов, десятков информационных порталов и периодических изданий — это за гранью добра и зла", — гласит заявление Воронина на сайте партии.