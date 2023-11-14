Муниципальные выборы в Молдавии показали, что многие граждане этого государства хотят развития отношений с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реагируя на обвинения в адрес России со стороны лидера республики Майи Санду. Она перед этим заявила, что Москва не уважает интересы молдаван и у Кишинёва теперь нет общих тем для обсуждения с РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что Санду не учитывает итоги прошедшего голосования, ведь её партия "Действие и солидарность" (ПДС) не одержала победу.

"В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали", — добавил Песков в беседе с журналистами.