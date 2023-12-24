Майя Санду решила идти на новый срок и инициировать референдум о вступлении в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году, а также инициирует референдум по вопросу вступления страны в ЕС.
"Наше будущее — в европейской семье, и необходимо чётко сказать — всей стране — какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим", — сказала Санду.
По её словам, за время пребывания на посту она обязалась выполнить "миссию европейской интеграции", а также заручилась поддержкой стран ЕС в этом вопросе. Политик отметила, что в этом направлении ещё предстоит работать, поэтому властям необходима поддержка народа.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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