Майя Санду решила идти на новый срок и инициировать референдум о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году, а также инициирует референдум по вопросу вступления страны в ЕС.

По её словам, за время пребывания на посту она обязалась выполнить "миссию европейской интеграции", а также заручилась поддержкой стран ЕС в этом вопросе. Политик отметила, что в этом направлении ещё предстоит работать, поэтому властям необходима поддержка народа.