Молдавия приостанавливает участие в ДОВСЕ

Парламент Молдавии в финальном чтении утвердил приостановку действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.

"Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе одобрен во втором (окончательном. — Прим. Life.ru) чтении голосами 53 депутатов", — сказал молдавский политик во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале законодательного органа.

Теперь законопроект направят на утверждение президенту Майе Санду. Он начнёт действовать спустя 150 дней после получения соответствующего уведомления государствами – участниками соглашения.