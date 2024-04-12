Молдавия приостанавливает участие в ДОВСЕ
Парламент Молдавии в финальном чтении одобрил приостановление действия ДОВСЕ
Парламент Молдавии в финальном чтении утвердил приостановку действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил председатель высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
"Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе одобрен во втором (окончательном. — Прим. Life.ru) чтении голосами 53 депутатов", — сказал молдавский политик во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале законодательного органа.
Теперь законопроект направят на утверждение президенту Майе Санду. Он начнёт действовать спустя 150 дней после получения соответствующего уведомления государствами – участниками соглашения.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств – участников НАТО и шести государств – участников Организации Варшавского договора. Он определял предельные групповые и индивидуальные уровни для стран альянса и Варшавского договора в соответствии с пятью видами вооружения, которые ограничивает Договор вооружений и военной техники (ОДВТ), — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударная авиация, ударные вертолёты.
Таким образом, с началом апреля о приостановке участия в ДОВСЕ заявили сразу несколько стран: Белоруссия, Турция, Польша и Молдавия. Россия, в свою очередь, официально вышла из договора ещё в ноябре 2023 года. В МИД РФ считают, что именно Запад, пренебрегая догмами международного права, подорвал совместную работу по контролю над вооружениями в Европе.
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