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Молдавия заморозит действие договора об армиях в Европе

Молдавия объявила о решении приостановить действие ДОВСЕ

6 марта, 10:35
Молдавия приостанавливает действие ДОВСЕ. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Молдавия приостанавливает действие ДОВСЕ. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Молдавия объявила о решении приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Правительство страны уже разработало соответствующий документ, который будет направлен в Парламент для утверждения.

"Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации", — пояснил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа.

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Напомним, ДОВСЕ подписан во Франции в 1990 году. 7 ноября прошлого года Россия официально вышла из договора. В МИД РФ подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позже страны НАТО также объявили о приостановке своего участия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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