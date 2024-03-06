Молдавия заморозит действие договора об армиях в Европе

Молдавия объявила о решении приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Правительство страны уже разработало соответствующий документ, который будет направлен в Парламент для утверждения.

"Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации", — пояснил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа.

Напомним, ДОВСЕ подписан во Франции в 1990 году. 7 ноября прошлого года Россия официально вышла из договора. В МИД РФ подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позже страны НАТО также объявили о приостановке своего участия.