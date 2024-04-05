Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий указ уже подписал президент республики Реджеп Эрдоган. Документ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
"Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьёй 3 указа президента № 9", — гласит документ. Данная статья наделяет президента Турции правом приостанавливать действие некоторых международных договоров без одобрения парламента.
7 ноября 2023 года Россия официально вышла из ДОВСЕ. Соответствующий закон был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В МИД России подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. В тот же день страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ. Спустя почти полгода Польша первой из членов альянса запустила процедуру.
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