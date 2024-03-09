Польский Сейм поддержал приостановку участия Варшавы в ДОВСЕ

В польском Сейме проголосовали за проект нормативно-правового акта, касающегося приостановки участия Варшавы в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом передаёт телеканал TVN24.

По данным канала, в голосовании участвовало 440 парламентариев. Из них 435 выступили за принятие этого законопроекта, а остальные пять проголосовали против.