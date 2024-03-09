Польский Сейм поддержал приостановку участия Варшавы в ДОВСЕ
В польском Сейме проголосовали за проект нормативно-правового акта, касающегося приостановки участия Варшавы в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом передаёт телеканал TVN24.
По данным канала, в голосовании участвовало 440 парламентариев. Из них 435 выступили за принятие этого законопроекта, а остальные пять проголосовали против.
ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.
Напомним, что 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон денонсации ДОВСЕ. Процедура выхода Москвы из соглашения была завершена в ноябре того же года. После этого страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. Впоследствии в Белом доме заявили, что Военное командование США может принять решение об изменении расстановки своих сил на фоне решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств по ДОВСЕ.
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