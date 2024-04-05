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5 апреля, 10:53

Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением, сообщает агентство "БелТА".

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Напомним, что 7 ноября 2023 года Россия официально вышла из ДОВСЕ. После этого страны НАТО тоже решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. Впоследствии в Белом доме заявили, что военное командование США может принять решение об изменении расстановки своих сил на фоне решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств по ДОВСЕ.

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Пресс-служба президента Белоруссии

Марина Калегина
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