Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ
Президент Белоруссии Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
Документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением, сообщает агентство "БелТА".
Напомним, что 7 ноября 2023 года Россия официально вышла из ДОВСЕ. После этого страны НАТО тоже решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. Впоследствии в Белом доме заявили, что военное командование США может принять решение об изменении расстановки своих сил на фоне решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств по ДОВСЕ.