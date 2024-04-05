Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него и прекращение осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением, сообщает агентство "БелТА".