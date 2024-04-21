В молдавской оппозиции раскрыли цель создания политического блока "Победа"

Молдавский политический блок "Победа" создан для восстановления отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также со странами СНГ. Такое заявление сделал молдавский политик, председатель оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.

"[Президент Молдавии Майя] Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнёрами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС и СНГ", — написал Шор в телеграм-канале по итогам съезда молдавской оппозиции в Москве.