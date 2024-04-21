В молдавской оппозиции раскрыли цель создания политического блока "Победа"
Политик Шор: Блок "Победа" создан для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС
Молдавский политический блок "Победа" создан для восстановления отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также со странами СНГ. Такое заявление сделал молдавский политик, председатель оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
"[Президент Молдавии Майя] Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнёрами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС и СНГ", — написал Шор в телеграм-канале по итогам съезда молдавской оппозиции в Москве.
Как ранее сообщалось, съезд молдавских политиков, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС и выступают против интеграции с ЕС, прошёл в воскресенье, 21 апреля, в Москве. По словам собравшихся, мероприятие было решено проводить в российской столице, потому что только здесь они могут свободно высказаться. Во время съезда оппозиционные политики объявили о создании политического блока "Победа". Его исполнительным секретарём станет глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая также присутствовала на съезде.
TACC / Тарас Рыбьянов