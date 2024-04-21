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21 апреля, 11:39

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не знает, пустят ли её обратно в Молдавию

Гуцул: Ценности Евросоюза чужды Молдавии и Гагаузии

Гуцул на съезде молдавской оппозиции в Москве. Обложка © Telegram / Gagauzia24

Гуцул на съезде молдавской оппозиции в Москве. Обложка © Telegram / Gagauzia24

Евросоюз (ЕС) навязывает гражданам стран – членов сообщества ценности, которые чужды для молдаван и гагаузов. Соответствующее заявление сделала глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул. По её словам, в частности, европейские власти легализуют однополые браки, а также ведут борьбу против половых различий.

"Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо", — сказала Гуцул, выступая на съезде молдавской оппозиции в Москве.

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Также глава Гагаузии высказалась за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы. При этом политик призналась, что не знает, как она долетит домой и пустят ли её теперь вообще на родину. По словам Гуцул, то, что режим президента Молдавии Майи Санду сегодня делает с оппозицией, можно назвать только беззаконием.

Как ранее сообщалось, съезд молдавских политиков, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с ЕС, проходит в воскресенье, 21 апреля, в Москве. По словам собравшихся, мероприятие было решено проводить в российской столице, потому что только здесь они могут свободно высказаться. К слову, в марте стало известно, что в Молдавии возбуждено уголовное дело против Гуцул. Это произошло сразу после её встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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Наталья Исакова
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