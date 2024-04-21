Евросоюз (ЕС) навязывает гражданам стран – членов сообщества ценности, которые чужды для молдаван и гагаузов. Соответствующее заявление сделала глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул. По её словам, в частности, европейские власти легализуют однополые браки, а также ведут борьбу против половых различий.

"Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо", — сказала Гуцул, выступая на съезде молдавской оппозиции в Москве.

Также глава Гагаузии высказалась за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы. При этом политик призналась, что не знает, как она долетит домой и пустят ли её теперь вообще на родину. По словам Гуцул, то, что режим президента Молдавии Майи Санду сегодня делает с оппозицией, можно назвать только беззаконием.