Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не знает, пустят ли её обратно в Молдавию
Гуцул: Ценности Евросоюза чужды Молдавии и Гагаузии
Гуцул на съезде молдавской оппозиции в Москве. Обложка © Telegram / Gagauzia24
Евросоюз (ЕС) навязывает гражданам стран – членов сообщества ценности, которые чужды для молдаван и гагаузов. Соответствующее заявление сделала глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул. По её словам, в частности, европейские власти легализуют однополые браки, а также ведут борьбу против половых различий.
"Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо", — сказала Гуцул, выступая на съезде молдавской оппозиции в Москве.
Также глава Гагаузии высказалась за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы. При этом политик призналась, что не знает, как она долетит домой и пустят ли её теперь вообще на родину. По словам Гуцул, то, что режим президента Молдавии Майи Санду сегодня делает с оппозицией, можно назвать только беззаконием.
Как ранее сообщалось, съезд молдавских политиков, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с ЕС, проходит в воскресенье, 21 апреля, в Москве. По словам собравшихся, мероприятие было решено проводить в российской столице, потому что только здесь они могут свободно высказаться. К слову, в марте стало известно, что в Молдавии возбуждено уголовное дело против Гуцул. Это произошло сразу после её встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.