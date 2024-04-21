Молдавская оппозиция объявила о создании политического блока "Победа"

Молдавские оппозиционные политики, собравшиеся на съезде в Москве, объявили о создании политического блока "Победа", который примет участие в выборах в республике этой осенью. Его возглавят глава Гагаузии Евгения Гуцул и политик, председатель партии "Шор" Илан Шор. Последний отметил, что берёт на себя ответственность за результаты блока на президентских выборах и референдуме по интеграции с Евросоюзом (ЕС).

"Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока "Победа", — сказал Шор, выступая на съезде.

По его словам, объединение молдавской оппозиции "Победа" выступит в качестве электорального блока на выборах в Молдавии осенью. Шор также назвал Молдавию "захваченным государством", где любой оппозиционер является изначально предателем, а любое политическое мероприятие заканчивается арестами и сопровождается обысками с наказаниями со стороны режима Майи Санду.