Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 11:37

В Молдавии полицейские отпустили всех оппозиционеров, вернувшихся из Москвы

Молдавских политиков, которых задержали в аэропорту Кишинёва по прибытии после съезда в Москве, уже отпустили. Об этом сообщила представитель партии "Возрождение" Олеся Витнянская.

"Людей, которые были подвергнуты дополнительному досмотру, отпустили. Прибывшие на двух рейсах через Стамбул и Ереван делегации прошли пограничный контроль и покинули аэропорт Кишинёва", — сказала Витнянская в беседе с ТАСС.

Как рассказал активист молодёжной организации партии "Возрождения" Иван Панячто, у него по прибытии на родину проверили все вещи, посчитали деньги, а также забрали паспорт и долго его не отдавали. Он отметил, что с таким жёстким досмотром сталкивается "пятый или шестой" раз. По его словам, тотальному контролю он подвергался каждый раз при въезде и выезде из страны.

Шор убеждён, что молдавский народ выступит против членства в ЕС
Шор убеждён, что молдавский народ выступит против членства в ЕС

Напомним, на днях в Москве состоялся съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. На нём политики объявили о создании политблока "Победа". По прилёте из Москвы в Кишинёв многих задержали. Полиция также нагрянула с обысками к тем, кто принимал участие в работе съезда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров