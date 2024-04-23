В Молдавии полицейские отпустили всех оппозиционеров, вернувшихся из Москвы

"Людей, которые были подвергнуты дополнительному досмотру, отпустили. Прибывшие на двух рейсах через Стамбул и Ереван делегации прошли пограничный контроль и покинули аэропорт Кишинёва", — сказала Витнянская в беседе с ТАСС.

Как рассказал активист молодёжной организации партии "Возрождения" Иван Панячто, у него по прибытии на родину проверили все вещи, посчитали деньги, а также забрали паспорт и долго его не отдавали. Он отметил, что с таким жёстким досмотром сталкивается "пятый или шестой" раз. По его словам, тотальному контролю он подвергался каждый раз при въезде и выезде из страны.