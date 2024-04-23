В Молдавии полицейские отпустили всех оппозиционеров, вернувшихся из Москвы
Молдавских политиков, которых задержали в аэропорту Кишинёва по прибытии после съезда в Москве, уже отпустили. Об этом сообщила представитель партии "Возрождение" Олеся Витнянская.
"Людей, которые были подвергнуты дополнительному досмотру, отпустили. Прибывшие на двух рейсах через Стамбул и Ереван делегации прошли пограничный контроль и покинули аэропорт Кишинёва", — сказала Витнянская в беседе с ТАСС.
Как рассказал активист молодёжной организации партии "Возрождения" Иван Панячто, у него по прибытии на родину проверили все вещи, посчитали деньги, а также забрали паспорт и долго его не отдавали. Он отметил, что с таким жёстким досмотром сталкивается "пятый или шестой" раз. По его словам, тотальному контролю он подвергался каждый раз при въезде и выезде из страны.
Напомним, на днях в Москве состоялся съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. На нём политики объявили о создании политблока "Победа". По прилёте из Москвы в Кишинёв многих задержали. Полиция также нагрянула с обысками к тем, кто принимал участие в работе съезда.
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