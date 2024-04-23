Музыканты "Би-2" подали документы на гражданство Молдавии

"Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", — написал Бэлуцел в телеграм-канале.