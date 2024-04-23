Музыканты "Би-2" подали документы на гражданство Молдавии
Группа "Би-2". Фото © VK / Би-2
Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом сообщил глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел.
"Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", — написал Бэлуцел в телеграм-канале.
Он добавил, что соответствующие документы о получении гражданства отправят президенту Майе Санду. По его словам, заявление будет рассматриваться в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Молдавии".
Ранее Life.ru рассказывал, что в январе участников рок-группы в полном составе арестовали в Таиланде. Коллективу выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю их депортировали в Израиль. После этого музыканты отменили запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае и выступление в турецком Кемере.