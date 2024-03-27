"Мы — банкроты": Лёва* из "Би-2" пожаловался на проблемы с деньгами из-за эмиграции

Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*) пожаловался на финансовые проблемы коллектива после отъезда из России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу издания Deutsche Welle** на русском (DW**).

"Мы, в общем-то, банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определённый мир", — заявил фронтмен "Би-2".

Он также рассказал, что коллектив съездил в пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает механизм работы музыкальной индустрии за рубежом. Бортник* также отметил, что теперь у "Би-2" на карте есть так называемые красные, нейтральные и зелёные зоны. Данные критерии, как он пояснил, основаны на том, где группе разрешают спокойно выступать.