"Мы — банкроты": Лёва* из "Би-2" пожаловался на проблемы с деньгами из-за эмиграции
Лёва* из группы "Би-2" заявил, что из-за эмиграции группа обанкротилась
Лёва* из "Би-2". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*) пожаловался на финансовые проблемы коллектива после отъезда из России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу издания Deutsche Welle** на русском (DW**).
"Мы, в общем-то, банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определённый мир", — заявил фронтмен "Би-2".
Он также рассказал, что коллектив съездил в пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает механизм работы музыкальной индустрии за рубежом. Бортник* также отметил, что теперь у "Би-2" на карте есть так называемые красные, нейтральные и зелёные зоны. Данные критерии, как он пояснил, основаны на том, где группе разрешают спокойно выступать.
Как сообщал Life.ru, чёрная полоса в карьере музыкантов началась в конце января, когда участников "Би-2" в полном составе арестовали в Таиланде. Группе выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю коллектив был депортирован в Израиль. После этого отменили запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае и выступление в турецком Кемере.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
** Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.