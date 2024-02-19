В турецком Кемере отменили концерт "Би-2" 19 февраля, 08:34 Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

В турецком Кемере отменили концерт рок-группы "Би-2". Об этом вскользь упомянул в соцсетях солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*). Он выложил фото с велосипедом на фоне моря и похвастался расслабленным режимом творческой работы.

"Вторая песня нового альбома готова. Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P.S. Концерт в Кемере отменён", — написал Лёва*.

В конце апреля в пятизвёздочном отеле Кемера должен был состояться четырёхдневный фестиваль "Каникулы с "Би-2". Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей на все дни.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Александра Вишнякова