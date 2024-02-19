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В турецком Кемере отменили концерт "Би-2"

19 февраля, 08:34
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

В турецком Кемере отменили концерт рок-группы "Би-2". Об этом вскользь упомянул в соцсетях солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*). Он выложил фото с велосипедом на фоне моря и похвастался расслабленным режимом творческой работы.

"Вторая песня нового альбома готова. Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P.S. Концерт в Кемере отменён", — написал Лёва*.

В конце апреля в пятизвёздочном отеле Кемера должен был состояться четырёхдневный фестиваль "Каникулы с "Би-2". Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей на все дни.

Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере
Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере

Напомним, чёрная полоса в карьере музыкантов началась в конце января, когда участников "Би-2" в полном составе арестовали в Таиланде. Группе выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю коллектив был депортирован в Израиль. После этого был отменён запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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