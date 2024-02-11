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11 февраля, 18:53

Группа "Би-2" заявила об отмене концерта в Дубае 17 февраля

Запланированный на 17 февраля концерт группы "Би-2" в Дубае отменён. Об этом в соцсетях сообщил музыкальный коллектив, пообещав вернуть фанатам деньги за купленные билеты.

"Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике, остальные выступления состоятся в назначенные даты", — заверили поклонников рокеры.

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Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере

Напомним, чёрная полоса в карьере музыкантов началась в конце января, когда участников "Би-2" в полном составе арестовали в Таиланде. Группе выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю коллектив был депортирован в Израиль, где их встретил министр иностранных дел страны Исраэль Кац.

Обложка ©

T.me / b2band

Илья Пушкарев
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