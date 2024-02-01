Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2"

Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с депортированными из Таиланда участниками рок-группы "Би-2". Об этом он сам заявил в соцсетях, опубликовав фото с музыкантами.

"Сегодня вечером я встретился с участниками "Би-2", одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после ареста в Таиланде. Я заявил им, что рад, что мы смогли вывезти их в Израиль", — написал Кац в соцсети X (Twitter).

По словам министра, исполнителей могли экстрадировать в РФ, где их ожидало бы "длительное тюремное заключение". Кац добавил, что задача МИД — заботиться о защите и безопасности израильтян во всём мире, что и получилось сделать в этой ситуации. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что в Израиль прибыли лица, у которых нет гражданства страны.