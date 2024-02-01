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1 февраля, 17:29

Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2"

Глава МИД Израиля Кац встретился с депортированной из Таиланда группой "Би-2"

Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2". Обложка © X (Twitter) / Israel_katz

Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2". Обложка © X (Twitter) / Israel_katz

Глава МИД Израиля Исраэль Кац встретился с депортированными из Таиланда участниками рок-группы "Би-2". Об этом он сам заявил в соцсетях, опубликовав фото с музыкантами.

"Сегодня вечером я встретился с участниками "Би-2", одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после ареста в Таиланде. Я заявил им, что рад, что мы смогли вывезти их в Израиль", — написал Кац в соцсети X (Twitter).

По словам министра, исполнителей могли экстрадировать в РФ, где их ожидало бы "длительное тюремное заключение". Кац добавил, что задача МИД — заботиться о защите и безопасности израильтян во всём мире, что и получилось сделать в этой ситуации. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что в Израиль прибыли лица, у которых нет гражданства страны.

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Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива — Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Тем временем стало известно, что может быть отменён концерт "Би-2" в Дубае.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Никита Осипов
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