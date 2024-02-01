"Насолить России": В Госдуме назвали незаконной депортацию участников "Би-2" в Израиль

Депортация всех членов рок-группы "Би-2" в Израиль, в том числе тех, у кого есть только гражданство РФ, является незаконной. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

"Речь идёт даже не о "Би-2", а просто об общей практике. По каким соображениям гражданин одной страны может быть депортирован в другую, мне вообще непонятно. Совершенно очевидно, что таких правил не существует, поэтому продолжается общемировая тенденция любым способом насолить России", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий подчеркнул: депортация музыкантов — очередной случай, когда международное право используется лишь там, где это выгодно, и меняется "под нужный момент".