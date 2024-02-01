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1 февраля, 13:45

"Насолить России": В Госдуме назвали незаконной депортацию участников "Би-2" в Израиль

Депутат Шолохов: Депортация всех участников "Би-2" в Израиль является незаконной

Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Депортация всех членов рок-группы "Би-2" в Израиль, в том числе тех, у кого есть только гражданство РФ, является незаконной. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

"Речь идёт даже не о "Би-2", а просто об общей практике. По каким соображениям гражданин одной страны может быть депортирован в другую, мне вообще непонятно. Совершенно очевидно, что таких правил не существует, поэтому продолжается общемировая тенденция любым способом насолить России", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий подчеркнул: депортация музыкантов — очередной случай, когда международное право используется лишь там, где это выгодно, и меняется "под нужный момент".

Депортированные из Таиланда "Би-2" могут нарваться на отмену концерта в Дубае
Депортированные из Таиланда "Би-2" могут нарваться на отмену концерта в Дубае

Как сообщал Лайф, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива Лёва* (Егор / Игорь Бортник*).

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Никита Осипов
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