Назначенный на 17 февраля концерт группы "Би-2" в Дубае оказался под угрозой срыва благодаря российским дипломатам, вдохновившимся громким провалом рокеров в Таиланде. По данным Mash , обсуждая приезд музыкантов с властями Объединённых Арабских Эмиратов, они указывают на крайне антироссийские взгляды артистов и их поддержку ВСУ.

Теперь группе могут попросту не выдать разрешение на проведение концерта, а если оно уже есть — отменить выступление. Причём отныне наши дипломаты будут чаще общаться с властями ОАЭ по поводу гастролирующих за рубежом беглых артистов, чтобы их тщательнее проверяли.