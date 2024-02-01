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1 февраля, 09:39

Депортированные из Таиланда "Би-2" могут нарваться на отмену концерта в Дубае

Mash: Российские дипломаты хотят добиться отмены концерта "Би-2" в Дубае

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev

Назначенный на 17 февраля концерт группы "Би-2" в Дубае оказался под угрозой срыва благодаря российским дипломатам, вдохновившимся громким провалом рокеров в Таиланде. По данным Mash, обсуждая приезд музыкантов с властями Объединённых Арабских Эмиратов, они указывают на крайне антироссийские взгляды артистов и их поддержку ВСУ.

Теперь группе могут попросту не выдать разрешение на проведение концерта, а если оно уже есть — отменить выступление. Причём отныне наши дипломаты будут чаще общаться с властями ОАЭ по поводу гастролирующих за рубежом беглых артистов, чтобы их тщательнее проверяли.

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Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступили без необходимых документов и нарвались на депортацию. Так, Лёву* (Егор Бортник*) должны были выслать в РФ, однако в ситуацию вмешались израильские дипломаты, и он "отчалил" в Тель-Авив. Туда же позднее вылетели и другие музыканты.

Моргенштерн* срочно делает документы накануне концерта на Пхукете, боясь повторить судьбу "Би-2"
Моргенштерн* срочно делает документы накануне концерта на Пхукете, боясь повторить судьбу "Би-2"

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Матвей Константинов
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