Депортированные из Таиланда "Би-2" могут нарваться на отмену концерта в Дубае
Mash: Российские дипломаты хотят добиться отмены концерта "Би-2" в Дубае
Группа "Би-2". Обложка © ТАСС / IMAGO / Scanpix / Konstantin Sednev
Назначенный на 17 февраля концерт группы "Би-2" в Дубае оказался под угрозой срыва благодаря российским дипломатам, вдохновившимся громким провалом рокеров в Таиланде. По данным Mash, обсуждая приезд музыкантов с властями Объединённых Арабских Эмиратов, они указывают на крайне антироссийские взгляды артистов и их поддержку ВСУ.
Теперь группе могут попросту не выдать разрешение на проведение концерта, а если оно уже есть — отменить выступление. Причём отныне наши дипломаты будут чаще общаться с властями ОАЭ по поводу гастролирующих за рубежом беглых артистов, чтобы их тщательнее проверяли.
Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступили без необходимых документов и нарвались на депортацию. Так, Лёву* (Егор Бортник*) должны были выслать в РФ, однако в ситуацию вмешались израильские дипломаты, и он "отчалил" в Тель-Авив. Туда же позднее вылетели и другие музыканты.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.