Просили быть скромнее: Стало известно, за что Моргенштерну* запретили въезд в Дубай

Причинами отказа на въезд российского рэпера Алишера Моргенштерна* (настоящая фамилия Валеев) в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) стали нарушение ковидных ограничений на концертах, пьяные гулянки, а также мат и курение в общественных местах. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник, приближённый к правительству ОАЭ.

По данным телеграм-канала, в соцсетях артист, за которым пристально следят из-за статуса иноагента в России, регулярно засвечивал алкоголь и сигареты. Кроме того, правоохранителям в ОАЭ поступала жалоба на то, что одно из выступлений Моргенштерна* в 2023 году закончилось распитием спиртных напитков прямо на площадке на глазах у местных жителей. Кроме того, рэпер часто использовал мат на выступлениях, курил на сцене и собирал большие залы во время действующих ковидных ограничений. Привлекали артиста к ответственности и за мат в общественных местах.

Источник Mash утверждает, что, помимо штрафов, Моргенштерна* неоднократно просили вести себя скромнее, но последней каплей стало его интервью журналистке Ксении Собчак, где Алишер рассказал, как ему удаётся обходить многие местные законы. В итоге сначала рэперу запретили выступать в ОАЭ, а после — въезжать на территорию государства.

Как ранее писал Лайф, о запрете на въезд в ОАЭ Моргенштерн* узнал уже после того, как купил билеты и приехал в аэропорт Таиланда для перелёта в Дубай. Алишер признался, что якобы не знает точной причины запрета, но предполагает, что это может быть связано с интервью Собчак.