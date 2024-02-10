Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере

Солист рок-группы "Би-2" Лёва* (Егор Бортник*) опубликовал на личной странице в соцсети фотографии и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде. Один из роликов был снят во время поездки в автозаке, когда музыкантов перевозили в машине с решётками на окнах.

"Би-2" в тайском автозаке и тюремной камере. Видео © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / levab2

В других видео можно увидеть внутреннее убранство тюремных камер, которые битком набиты лежащими на полу людьми. В разговоре со СМИ артисты пожаловались не только на плохие условия содержания, когда в помещениях, рассчитанных на 70 человек, находились 120, но и на еду. По словам музыкантов, они видели, как крысы ели из котла, в котором им приносили еду.

"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остаётся свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за неё — при любой погоде! До встречи на концертах!" — говорится в публикации музыканта.