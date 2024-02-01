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1 февраля, 20:44

Отказались от помощи России: Захарова раскрыла правду о "депортации" "Би-2" из Таиланда

Захарова: Группа "Би-2" солгала про депортацию и отказалась от консула РФ

Группа "Би-2" была задержана в Таиланде за нарушение закона, но музыканты не хотели, чтобы это обсуждали. Именно по этой причине они создали фейки о своей принудительной депортации, рассказала телеканалу "360" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, вся история с группой извращена. И в ближайшее время Министерство иностранных дел выпустит опровержение на этот счёт.

"История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счёт относительно музыкантов", — пояснила Захарова.

Она рассказала, что на самом деле группа нарушила миграционное законодательство, влетев в страну по одному типу виз, тогда как, чтобы давать концерты, нужно было по другому. При этом МИД РФ выполнил свои обязательства, предоставив группе возможность увидеться с российским консулом. Однако участники "Би-2" от этого общения отказались. И, видимо, чтобы эта тема не муссировалась не в их пользу, выдумали историю с депортацией.

Захарова посоветовала более внимательно относиться к данным, поступающим от властей Таиланда, так как они чётко сформулировали обвинения, которые связаны с нарушением миграционного законодательства.

Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2"
Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2"

Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива — Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Тем временем стало известно, что может быть отменён концерт "Би-2" в Дубае.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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