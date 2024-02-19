"Би-2" предложили пойти по стопам Киркорова, чтобы не остаться без штанов
Психолог Костеренко: "Би-2" стоит пойти по пути Киркорова и искупить ошибки
Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Организаторы концертов за рубежом не хотят сложностей из-за российских знаменитостей, выступающих против РФ и сеющих политические противоречия. Звёздам, чьи выступления за границей отменяются, надо "очистить" репутацию, считает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.
Такой совет эксперт дал попавшей в скандал рок-группе "Би-2". По мнению специалиста, музыкантам надо взять пример с певца Филиппа Киркорова, который после нашумевшей "голой вечеринки" выступил перед ранеными военными в больнице в Горловке ДНР.
"Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать, чем придётся", — отметил Костеренко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По его словам, российских звёзд, не поддерживающих Родину, преследует злой рок. Причём возмездие сильнее накрывает тех, кто не поддержал интересы страны, где долгое время жил и зарабатывал. Психолог указал, что возмущение народа ведёт к забвению таких знаменитостей: их заменяют другие и зрители следят уже за творчеством новых артистов.
Как сообщал Life.ru, чёрная полоса в карьере музыкантов началась в конце января, когда участников "Би-2" в полном составе арестовали в Таиланде. Группе выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю коллектив был депортирован в Израиль. После этого отменили запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае и выступление в турецком Кемере, сообщил лидер коллектива Лёва* (Егор Бортник*).
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.