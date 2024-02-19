"Би-2" предложили пойти по стопам Киркорова, чтобы не остаться без штанов

Организаторы концертов за рубежом не хотят сложностей из-за российских знаменитостей, выступающих против РФ и сеющих политические противоречия. Звёздам, чьи выступления за границей отменяются, надо "очистить" репутацию, считает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.

Такой совет эксперт дал попавшей в скандал рок-группе "Би-2". По мнению специалиста, музыкантам надо взять пример с певца Филиппа Киркорова, который после нашумевшей "голой вечеринки" выступил перед ранеными военными в больнице в Горловке ДНР.

"Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать, чем придётся", — отметил Костеренко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, российских звёзд, не поддерживающих Родину, преследует злой рок. Причём возмездие сильнее накрывает тех, кто не поддержал интересы страны, где долгое время жил и зарабатывал. Психолог указал, что возмущение народа ведёт к забвению таких знаменитостей: их заменяют другие и зрители следят уже за творчеством новых артистов.