Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 15:44

"Би-2" предложили пойти по стопам Киркорова, чтобы не остаться без штанов

Психолог Костеренко: "Би-2" стоит пойти по пути Киркорова и искупить ошибки

Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Организаторы концертов за рубежом не хотят сложностей из-за российских знаменитостей, выступающих против РФ и сеющих политические противоречия. Звёздам, чьи выступления за границей отменяются, надо "очистить" репутацию, считает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.

Такой совет эксперт дал попавшей в скандал рок-группе "Би-2". По мнению специалиста, музыкантам надо взять пример с певца Филиппа Киркорова, который после нашумевшей "голой вечеринки" выступил перед ранеными военными в больнице в Горловке ДНР.

"Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать, чем придётся", — отметил Костеренко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, российских звёзд, не поддерживающих Родину, преследует злой рок. Причём возмездие сильнее накрывает тех, кто не поддержал интересы страны, где долгое время жил и зарабатывал. Психолог указал, что возмущение народа ведёт к забвению таких знаменитостей: их заменяют другие и зрители следят уже за творчеством новых артистов.

"Тайная просьба": 10 известных русофобов, чьи выступления начали сворачивать по всему миру
"Тайная просьба": 10 известных русофобов, чьи выступления начали сворачивать по всему миру

Как сообщал Life.ru, чёрная полоса в карьере музыкантов началась в конце января, когда участников "Би-2" в полном составе арестовали в Таиланде. Группе выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю коллектив был депортирован в Израиль. После этого отменили запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае и выступление в турецком Кемере, сообщил лидер коллектива Лёва* (Егор Бортник*).

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Никита Осипов
  • Новости
  • би2
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров