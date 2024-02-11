"Тайная просьба": 10 известных русофобов, чьи выступления начали сворачивать по всему миру Концертные площадки Дубая, Индонезии, Бали, Таиланда и даже Тбилиси начали неожиданно "отменять" вчерашних российских "звёзд", которые теперь мечтают собирать хотя бы квартирники. 10 февраля, 21:41 Максим Галкин*, Макс Покровский*, Михаил Шац*. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев, Владимир Гердо

Дмитрий Назаров*: есть чем расплатиться с Родиной

Дмитрия Назарова* российский зритель знал как шеф-повара в сериале "Кухня". Птица была невелика, но о себе имела высокое мнение и вскоре после начала СВО улетела в дальние края — в Израиль, а затем в Канны. В 66 лет начать всё заново не удалось, зато удалось наговорить много чего русофобского в интервью. Актёр надеялся устроить чёс по Европе, но осилил только тур по израильским провинциям.

Дмитрий Назаров*, чьи выступления начали отменять на самых дорогих площадках мира. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

В 2023 году его спектакли отменяли, потому что билеты никто не покупал, а в 2024-м отменили все спектакли в Дубае. Назаров* собирался там дать спектакль "Корень любви", но даже в этом ему было отказано. Актёр рискует остаться нищим, ведь по новому закону в РФ у него могут отобрать недвижимость на 35 миллионов рублей: Назаров* владеет трёхкомнатной квартирой в Москве и трёхэтажным домом.

Моргенштерн*: пустите меня в Дубай!

Иноагент Моргенштерн* вынужден промышлять рекламой казино на пиратских сайтах, потому что заработки тают. Рэпер теперь живёт в Таиланде, где перспектив никаких, и мечтает вернуться в Дубай, буквально уговаривая власти Эмиратов пустить его обратно. За что же с ним так? Делал вроде всё то же самое, что и в России: пил, курил (причём не табак) прямо на сцене, а в интервью мадам Собчак ещё и поделился приёмами на тему "Как обойти дубайские законы". Вот власти и решили "обойти" его самого. Казалось бы, ерунда. Ан нет! Только в Дубае эта русофобская публика может собирать залы русскоговорящих богатеев и зарабатывать действительно хорошие бабки. Без них — тоска.

Иноагент Моргенштерн*, мечтающий вернуться жить хотя бы в Дубай. Фото © YouTube / MORGENSHTERN

Михаил Шац* — получил отмену в Азии

После начала СВО в Израиль сбежал из России комик Михаил Шац*. Он одним из самых первых из российских "звёзд" понял, что такое, когда "отменяют" тебя самого.

Люди, подобные Шацу*, почему-то думают, что в других странах тоже можно плевать на законы и решать всё с помощью денег. Но это оказалось не так. В марте 2023 года актёр был задержан в Индонезии на острове Бали за то, что у него не было разрешения на работу. Разумеется, его концерт отменили, деньги вернули зрителям, а неудачника выслали из Индонезии. По последним данным, актёр пытается заработать в Европе, где выступает перед русскоязычной аудиторией с концертной программой.

Комик Михаил Шац*, нарушивший законы Индонезии. Фото © YouTube / ШАЦ

Максим Галкин*: крупные потери

А вот кто по-крупному пострадал от культуры "отмены", так это "Алкин муж" — Максим Галкин*. Тем более что "артист" не собирается отказываться от политической составляющей концертов. Как выяснилось, кроме русофобии, ему и поговорить-то не о чем. Ещё в прошлом году власти Дубая оштрафовали комика за оскорбления русских со сцены на два с половиной миллиона рублей в переводе на российские деньги. Осенью 2023 года были отменены выступления иноагента в Казахстане. Как-то очень вовремя в концертных залах Алма-Аты и Астаны прорвало трубу и возникли проблемы с механизмами сцены.

2024 год тоже начался с неудач: продажа билетов на январские концерты в Паттайе и на Пхукете была остановлена. Въезд в Дубай комику ещё не запретили, но он и сам не рискует лишний раз светиться там, чтобы раз и навсегда не потерять выгодную площадку. А тем временем в России нарастают слухи, что "Алкины" могут потерять свой замок в деревне Грязь. А всё потому, что кто-то не мог держать рот на замке: за злобные остроты в адрес российских военных по новому закону иноагент Галкин* может лишиться всего имущества, оставшегося в России.

Иноагент Максим Галкин*, который может шутить, только нарушая законы РФ. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

"Би-2": позор на весь мир

Целый скандал разразился с музыкантами Лёвой* (иноагент Егор Бортник*) и Шурой* из группы "Би-2". Их задержали в Таиланде за организацию подпольного концерта. Как оказалось, Лёва* и Шура*, как и Михаил Шац*, норовят обойти законы страны. У них не было рабочей визы. Отдыхать в Таиланде они могли, а работать не имели права. Кроме того, местное Министерство культуры должно было выдать разрешение на проведение мероприятия. Этого сделано не было.

Всего задержали семь человек. Кроме Лёвы* и Шуры*, остальные музыканты группы имеют российское гражданство. Вместо того чтобы признать вину, они тут же обвинили во всём российских дипломатов. Мол, это они попросили власти Таиланда "запретить" концерт. Но посол Евгений Томихин выступил с опровержением лжи. "Не в нашей практике кому-то указывать, — ответил он на обвинения. — Мы не американцы".

Концерт группы "Би-2". Фото © ТАСС / IMAGO / Konstantin Sednev

Комик Руслан Белый*

Русофобу, комику и иноагенту Руслану Белому* теперь некуда деваться. Его концерты в Таиланде, где стендапер намеревался поправить свои финансовые дела, отменили. Он и сам признаётся, что всё идёт по наклонной: раньше он отказывался выступать в российских городах с населением меньше полумиллиона, а теперь готов работать в небольших залах. Разумеется, в своём бедственном положении комик винит "руку Москвы".

Ещё раньше стало известно, что его российский бизнес — кроличья ферма — прогорел, а налоговая нашла неоплаченные долги. По мнению самих россиян, комментирующих в Сети материалы о Белом*, у иноагента завышенная самооценка. Ни россиянам, ни российским дипломатам он неинтересен.

Комик Руслан Белый*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan_belyy

Анатолий Вайсман (Белый)*

Февраль 2024 года принёс актёру Анатолию Белому-Вайсману* одни расстройства: в Тбилиси, где, казалось бы, собрались все русофобы, были отменены его февральские концерты в Драматическом театре имени Грибоедова. На концертах актёр собирался поразить зрителей декламацией стихов, написанных поэтами "после 24 февраля 2022 года". Но слушать русофобские вирши грузинам стало скучно, а релокантам то ли не на что билеты купить, то ли и так всё знают сами.

В любом случае билеты оказались не распроданы. Не иначе как опять "рука Москвы". Предлог отмены концертов был тем не менее самый что ни на есть приличный. Их отменили якобы из-за того, что нет прямых рейсов из Тель-Авива, где живёт Белый*, в Тбилиси. А перед Новым годом были отменены выступления актёра в Париже. Там было продано всего 20 билетов.

Актёр Анатолий Вайсман (Белый)*, билеты которого перестали покупать не только в Париже, но и в Тбилиси. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Продюсер Евгений Иржанский

Отмена коснулась не только самих артистов, не желают видеть в своих странах и продюсеров-оппозиционеров, которые устраивают русофобам и иноагентам выступления. Так, в Сербии аннулирован вид на жительство продюсеру Евгению Иржанскому, зарабатывавшему на артистах-русофобах. Власти Сербии объяснили своё решение "угрозой национальной безопасности". Иржанский прославился тем, что предоставлял иноагентам возможность озвучивать критику России перед зрителями. Среди его подопечных числились печально известный писатель Дмитрий Быков*, Вера Полозкова, Виктор Шендерович* и другие не менее одиозные "артисты". Въезд в Сербию Иржанскому запрещён.

Продюсер Евгений Иржанский. Фото © YouTube / TV2media

Верка Сердючка (Андрей Данилко)

"Пострадал" от злой руки Кремля и украинский артист-русофоб, финансировавший ВСУ, а ранее — АТО, Андрей Данилко. Он уже заявил, что отмена его выступлений в Арабских Эмиратах — это "личная месть российской верхушки". Комик не может поверить, что его личность настолько незначительна, что о нём и в Москве начали забывать. А арабы просто не хотят, чтобы в Дубае проходили выступления с политическими лозунгами.

В 2023 году у Данилко уже сорвалось турне по США: его коллектив просто не мог выехать из страны из-за ограничений, связанных с мобилизацией. Теперь сорвались его мартовские концерты в Эстонии. Бывает.

Верка Сердючка (Андрей Данилко). Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Максим Покровский*

Ещё один "невойнист" и иноагент — лидер группы "Ногу свело" — Максим Покровский* винит в массовых отменах своих концертов российских чиновников. Это они "виноваты", что публика больше не хочет слушать "Ремемба хару мамбуру". Кстати, самые первые отказы от сотрудничества с артистом случились ещё до СВО — в 2021 году. В 2023-м отмена концертов тоже была: например, организаторы отвернулись от Покровского* в Испании. Где Мадрид, а где российские чиновники? В том же году в Орландо, США, музыкантам не дали доиграть концерт. Владельцев зала возмутили политические лозунги, звучавшие со сцены, и надпись в поддержку Украины на автобусе музыкантов.

Вообще, времена настали удивительные. Собиравшие миллионы на российской аудитории экс-"звёзды" теперь изрыгают тонны проклятий в адрес своих кормильцев, а те, кто работал за копейки, готовы за Родину отдать всё, даже жизнь. И почему "звёзды"-русофобы занимаются конспирологией и обвиняют в своих неудачах российских чиновников и их "тайные просьбы"?

Музыкант Максим Покровский*. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Вот и новый закон об изъятии у русофобов ценностей и недвижимости подоспел. Кого-то он точно оставит без штанов, а кого-то заставит задуматься и умолкнуть на время. И то хорошо. Но, конечно, ещё лучше, когда на их концерты зрители в знак протеста не покупают билеты или даже сами требуют их отмены. Vox populi vox Dei — "Голос народа — глас Божий".

* Включён в реестр иностранных агентов.



Авторы Майя Новик