"Удивляться нечему": Пушков раскрыл план по поглощению Молдавии одной из самых бедных стран ЕС
Сенатор Пушков считает, что Санду ведёт Молдавию к поглощению Румынией
Алексей Пушков. Обложка © АГН "Москва" / Гришкин Денис
Президент Молдавии Майя Санду ведёт страну к поглощению Румынией, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По мнению сенатора, это неудивительно, ведь она румынка.
"Премьер Румынии — за поглощение Молдавии. Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап — довести дело до поглощения Молдавии Румынией", — написал член Совфеда в телеграм-канале.
В таком случае Молдавия станет наиболее бедным регионом одной из самых бедных стран Евросоюза. Именно к этому, отметил Пушков, Санду и ведёт дело.
Напомним, идея объединения Румынии и Молдавии высказывается политиками двух стран на протяжении последних десятилетий. В поддержку этого шага приводится родственность их народов и языков, однако, по данным по крайней мере молдавских социологов, население постсоветской республики не желает этого. Тем не менее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что это произойдёт. В ответ башкан Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила выходом автономии из состава Молдавии. По её мнению, жители прилегающих районов, в том числе болгары, поддержат такой порыв.