"Удивляться нечему": Пушков раскрыл план по поглощению Молдавии одной из самых бедных стран ЕС

Напомним, идея объединения Румынии и Молдавии высказывается политиками двух стран на протяжении последних десятилетий. В поддержку этого шага приводится родственность их народов и языков, однако, по данным по крайней мере молдавских социологов, население постсоветской республики не желает этого. Тем не менее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что это произойдёт. В ответ башкан Гагаузии Евгения Гуцул пригрозила выходом автономии из состава Молдавии. По её мнению, жители прилегающих районов, в том числе болгары, поддержат такой порыв.