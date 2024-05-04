МИД счёл крупнейшие учения НАТО у границ России свидетельством подготовки к войне

"Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времён холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. По их сценарию с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России. Приходится констатировать, что натовцы всерьёз готовятся к потенциальному конфликту с нами", — заметила дипломат.

Она добавила, что о возможности противостояния РФ и НАТО открыто говорят высокопоставленные представители блока — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Захарова напомнила, что именно НАТО развязало против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях. Но этим дело не кончилось: в конфликте на Украине натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с Россией. Представитель МИД обратила внимание на то, что альянс снабжает ВСУ не только вооружением, но и разведданными. В итоге западным оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории, заключила она.