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Регион
24 апреля, 05:31

МИД обратился к НАТО с предостережением из-за военных манёвров у российских границ

Захарова: Учения НАТО в Финляндии у границ РФ создают военные риски

Манёвры НАТО у российских границ увеличивают угрозу потенциальных военных инцидентов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые манёвры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов",цитирует дипломата РИА "Новости".

Она подчеркнула, что военные учения альянса в Финляндии, начало которых запланировано на 26 апреля, являются очередным элементом гибридной войны против РФ. Захарова добавила, что Москва внимательно следит за агрессивными действиями, которые предпринимают страны коллективного Запада, и российские власти примут все должные меры — как политические, так и военно-технические, чтобы предотвратить угрозы безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная группировка альянса у российских границ на сегодняшний день достигла в численности 33 тысяч человек личного состава. Кроме того, в ней насчитывается порядка 300 танков и свыше 800 бронированных автомобилей военного назначения.

Обложка ©

Flickr / NATO

Юрий Лысенко
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