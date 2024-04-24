МИД обратился к НАТО с предостережением из-за военных манёвров у российских границ

Манёвры НАТО у российских границ увеличивают угрозу потенциальных военных инцидентов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые манёвры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Она подчеркнула, что военные учения альянса в Финляндии, начало которых запланировано на 26 апреля, являются очередным элементом гибридной войны против РФ. Захарова добавила, что Москва внимательно следит за агрессивными действиями, которые предпринимают страны коллективного Запада, и российские власти примут все должные меры — как политические, так и военно-технические, чтобы предотвратить угрозы безопасности и обороноспособности Российской Федерации.