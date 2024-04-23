США руками Владимира Зеленского грабят Украину и уничтожают народ страны, как это было с коренным населением Северной Америки — индейцами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале, комментируя решение украинского Министерства иностранных дел о запрете на все консульские действия за границей для граждан Незалежной призывного возраста.

По её мнению, элиты Запада и их приспешники, поставленные у власти в Украине, методично уничтожают украинское население, продавая им псевдопатриотизм. Дипломат подчеркнула, что в правительстве и близких к нему кругах Незалежной за последние годы и не было настоящих украинцев — только маргинальные элементы и отрастившие чубы люди, которых называли борцами за независимость страны. Реальная власть над государством находилась у тех, кто не имел к Украине никакого отношения с исторической точки зрения. Сперва львиную долю земель разворовали, потом вывезли награбленное за пределы страны, затем переписали историю и снесли памятники, а уже после этого взялись за физическое уничтожение украинского народа — в прошлом что-то очень похожее произошло в Северной Америке с островом Манхэттен.

"Всё, как с индейцами в Северной Америке, когда "цивилизованные" убивали их десятками тысяч. Остров Манхэттен был куплен у индейцев за бусы, а украинцам даже бус не досталось — только американская петля на шею. Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить", — подытожила Захарова.