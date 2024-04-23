Вместо бус — петля на шею: Захарова сравнила украинцев с индейцами из-за мировой охоты на уклонистов
Захарова: Зеленский выманивает последних украинцев на деньги США, дабы их добить
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
США руками Владимира Зеленского грабят Украину и уничтожают народ страны, как это было с коренным населением Северной Америки — индейцами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале, комментируя решение украинского Министерства иностранных дел о запрете на все консульские действия за границей для граждан Незалежной призывного возраста.
По её мнению, элиты Запада и их приспешники, поставленные у власти в Украине, методично уничтожают украинское население, продавая им псевдопатриотизм. Дипломат подчеркнула, что в правительстве и близких к нему кругах Незалежной за последние годы и не было настоящих украинцев — только маргинальные элементы и отрастившие чубы люди, которых называли борцами за независимость страны. Реальная власть над государством находилась у тех, кто не имел к Украине никакого отношения с исторической точки зрения. Сперва львиную долю земель разворовали, потом вывезли награбленное за пределы страны, затем переписали историю и снесли памятники, а уже после этого взялись за физическое уничтожение украинского народа — в прошлом что-то очень похожее произошло в Северной Америке с островом Манхэттен.
"Всё, как с индейцами в Северной Америке, когда "цивилизованные" убивали их десятками тысяч. Остров Манхэттен был куплен у индейцев за бусы, а украинцам даже бус не досталось — только американская петля на шею. Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить", — подытожила Захарова.
Напомним, ночью 23 апреля МИД Украины сообщил, что для находящихся за пределами страны украинцев призывного возраста станут недоступны консульские услуги. Запрет введён для всех граждан от 18 до 60 лет и начнёт действовать с 24 апреля. После этого момента украинцы в дипломатических представительствах за пределами родины смогут выполнить лишь одну процедуру — оформить документы для возвращения в Незалежную.