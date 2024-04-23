Только возврат на родину: Украинским уклонистам за рубежом запретили все консульские услуги
МИД Украины запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста
Покинувшие Украину мужчины призывного возраста отныне не смогут воспользоваться консульскими услугами за рубежом. Распоряжение с соответствующим запретом 22 апреля опубликовал МИД Незалежной.
В документе сказано, что ограничения затронут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Доступной останется лишь одна услуга — оформление бумаг для возвращения на родину. Запрет вступает в силу с 24 апреля.
"Держать выполнение данного поручения на особом контроле", — гласит последняя строчка распоряжения, подписанного замминистра иностранных дел Андреем Сибигой. Выдержки привело издание "Зеркало недели".
По данным Госпогранслужбы Украины, ежедневно из страны пытаются сбежать около десяти уклонистов. Чтобы минимизировать этот показатель, власти Незалежной планируют вводить запреты и далее.
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