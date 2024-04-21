На Украине хотят "простимулировать" уклонистов новыми ограничениями

На Украине задумались о том, как "простимулировать" военнообязанных встать на учёт. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства юстиции Незалежной Денис Малюська.

Чиновник подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что украинские власти "обеспечат стимулирование" тех, кто уклоняется от службы в ВСУ. Помимо того, он заявил об ограничении прав такой категории украинских граждан.

"Министерства нарабатывают изменения в постановлениях кабмина, изменения в регулировании, которые ограничат, вернее, сделают предусловием предоставления отдельных административных услуг наличие военно-учётного документа", — заявил Малюська.