На Украине хотят "простимулировать" уклонистов новыми ограничениями
Глава Минюста Украины Малюська: Киев "простимулирует" уклоняющихся от службы
На Украине задумались о том, как "простимулировать" военнообязанных встать на учёт. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства юстиции Незалежной Денис Малюська.
Чиновник подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что украинские власти "обеспечат стимулирование" тех, кто уклоняется от службы в ВСУ. Помимо того, он заявил об ограничении прав такой категории украинских граждан.
"Министерства нарабатывают изменения в постановлениях кабмина, изменения в регулировании, которые ограничат, вернее, сделают предусловием предоставления отдельных административных услуг наличие военно-учётного документа", — заявил Малюська.
В то же время министр прокомментировал возможность набора в украинские войска осуждённых. По его словам, от такой инициативы больше пользы, чем вреда, так как из подобных лиц можно сформировать инженерные отряды, чтобы они возводили военную инфраструктуру или защитные сооружения.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine