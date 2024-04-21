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20 апреля, 21:05

На Украине хотят "простимулировать" уклонистов новыми ограничениями

Глава Минюста Украины Малюська: Киев "простимулирует" уклоняющихся от службы

На Украине задумались о том, как "простимулировать" военнообязанных встать на учёт. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства юстиции Незалежной Денис Малюська.

Чиновник подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что украинские власти "обеспечат стимулирование" тех, кто уклоняется от службы в ВСУ. Помимо того, он заявил об ограничении прав такой категории украинских граждан.

"Министерства нарабатывают изменения в постановлениях кабмина, изменения в регулировании, которые ограничат, вернее, сделают предусловием предоставления отдельных административных услуг наличие военно-учётного документа", — заявил Малюська.

В то же время министр прокомментировал возможность набора в украинские войска осуждённых. По его словам, от такой инициативы больше пользы, чем вреда, так как из подобных лиц можно сформировать инженерные отряды, чтобы они возводили военную инфраструктуру или защитные сооружения.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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