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22 апреля, 01:10

Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину

Погранслужба Украины: Из страны ежедневно пытаются сбежать около 10 уклонистов

До 10 уклонистов ежедневно пытаются сбежать с территории Украины по поддельным документам. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.

По словам госслужащего, мужчины часто пытаются предоставить поддельные документы при пересечении украинской границы. Он подчеркнул, что такие случаи происходят ежедневно, а иногда уклонисты даже пытаются подкупить пограничников.

"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы", — заявил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы сообщил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями также работают в приграничной зоне. Помимо того, он отметил, что самыми популярными направлениями среди желающих избежать мобилизации украинцев являются Молдавия и Румыния.

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Ранее Life.ru писал, что украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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