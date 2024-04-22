Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину

До 10 уклонистов ежедневно пытаются сбежать с территории Украины по поддельным документам. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.

По словам госслужащего, мужчины часто пытаются предоставить поддельные документы при пересечении украинской границы. Он подчеркнул, что такие случаи происходят ежедневно, а иногда уклонисты даже пытаются подкупить пограничников.

"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы", — заявил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы сообщил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями также работают в приграничной зоне. Помимо того, он отметил, что самыми популярными направлениями среди желающих избежать мобилизации украинцев являются Молдавия и Румыния.