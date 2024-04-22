Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину
Погранслужба Украины: Из страны ежедневно пытаются сбежать около 10 уклонистов
До 10 уклонистов ежедневно пытаются сбежать с территории Украины по поддельным документам. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.
По словам госслужащего, мужчины часто пытаются предоставить поддельные документы при пересечении украинской границы. Он подчеркнул, что такие случаи происходят ежедневно, а иногда уклонисты даже пытаются подкупить пограничников.
"Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы", — заявил Демченко.
Представитель Госпогранслужбы сообщил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями также работают в приграничной зоне. Помимо того, он отметил, что самыми популярными направлениями среди желающих избежать мобилизации украинцев являются Молдавия и Румыния.
Ранее Life.ru писал, что украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine