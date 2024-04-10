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10 апреля, 20:34

"Проснувся-ухильнувся": Украинские уклонисты "взорвали" Сеть новым трендом

Украинские уклонисты показали жизнь без армии и залетели в тренды TikTok

В "Тиктоке" завирусился новый тренд под названием "Будни уклониста". Украинские пользователи видеосервиса показывают свою жизнь на широкую ногу после бегства от принудительной мобилизации в ряды ВСУ и хвастаются свободой.

Отличительной чертой роликов являются лёгкая мелодия и надписи с высмеиванием военной службы. Текст в некоторых видео гласит: "Очень радует погода за окном и то, что я уклонист", "Как ощущается жизнь, когда ты уклонист", "Проснувся-ухильнувся". Тренд подхватили даже действующие украинские военные. Бойцы жалуются на то, что не смогли избежать мобилизации.

Украинские уклонисты показали жизнь без армии и залетели в тренды TikTok. Видео © TikTok / strukovt / flakon27red / uhylyan777

Командование ВСУ вступилось за военкомов и предупредило украинцев, что "отсидеться не получится"
Командование ВСУ вступилось за военкомов и предупредило украинцев, что "отсидеться не получится"

Ранее Life.ru сообщал, что число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек. Некоторые из них тщетно пытаются спастись бегством за границу, а остальные готовы собственноручно лишить себя жизни, лишь бы не идти на фронт.

Обложка ©

TikTok / flakon27red

Илья Пушкарев
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