"Проснувся-ухильнувся": Украинские уклонисты "взорвали" Сеть новым трендом

В "Тиктоке" завирусился новый тренд под названием "Будни уклониста". Украинские пользователи видеосервиса показывают свою жизнь на широкую ногу после бегства от принудительной мобилизации в ряды ВСУ и хвастаются свободой.

Отличительной чертой роликов являются лёгкая мелодия и надписи с высмеиванием военной службы. Текст в некоторых видео гласит: "Очень радует погода за окном и то, что я уклонист", "Как ощущается жизнь, когда ты уклонист", "Проснувся-ухильнувся". Тренд подхватили даже действующие украинские военные. Бойцы жалуются на то, что не смогли избежать мобилизации.