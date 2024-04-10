"Проснувся-ухильнувся": Украинские уклонисты "взорвали" Сеть новым трендом
Украинские уклонисты показали жизнь без армии и залетели в тренды TikTok
В "Тиктоке" завирусился новый тренд под названием "Будни уклониста". Украинские пользователи видеосервиса показывают свою жизнь на широкую ногу после бегства от принудительной мобилизации в ряды ВСУ и хвастаются свободой.
Отличительной чертой роликов являются лёгкая мелодия и надписи с высмеиванием военной службы. Текст в некоторых видео гласит: "Очень радует погода за окном и то, что я уклонист", "Как ощущается жизнь, когда ты уклонист", "Проснувся-ухильнувся". Тренд подхватили даже действующие украинские военные. Бойцы жалуются на то, что не смогли избежать мобилизации.
Украинские уклонисты показали жизнь без армии и залетели в тренды TikTok. Видео © TikTok / strukovt / flakon27red / uhylyan777
Ранее Life.ru сообщал, что число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек. Некоторые из них тщетно пытаются спастись бегством за границу, а остальные готовы собственноручно лишить себя жизни, лишь бы не идти на фронт.
TikTok / flakon27red