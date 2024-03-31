Пятеро украинцев выложили по $8 тысяч за побег в Молдавию, но попались из-за ошибки
На Украине задержали пять мужчин при попытке нелегально сбежать в Молдавию
На Украине задержали пятерых мужчин при попытке нелегально сбежать в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
Пятеро мужчин планировали нелегально покинуть Украину на микроавтобусе через границу с Молдавией. Однако вместо свободы они получили административные протоколы, сообщает пограничная служба Незалежной.
Их автомобиль остановили на транзитном участке автодороги Одесса – Рени. Проверка показала, что у них поддельные документы. Как оказалось, мужчины через мессенджер нашли перевозчика, который обещал их вывезти в Молдавию. Такая поездка обошлась им по $8000 с человека. В стоимость вошёл также подлог военно-учётных документов, предоставляющих право выезда за границу. Когда обман вскрылся, на беглецов-неудачников составили административно-процессуальные документы, а перевозчику теперь грозит уголовная ответственность.
Ранее таким же образом полицейский с Украины пытался вывезти уклонистов от мобилизации из страны через Молдавию. Он хотел проскочить через военных на служебном автомобиле, включив спецсигналы, однако его планам не суждено было сбыться.