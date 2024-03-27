Минобороны Украины опровергло сообщения о мобилизации 18-летних по новому закону
Министерство обороны Украины прокомментировало недавние заявления депутата и бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова, который сообщал, что в новом законопроекте предусматривается возможность призвать в ВСУ с 18 лет. Как написало военное ведомство в телеграм-канале, находящийся на рассмотрении в украинском парламенте документ об изменениях правил мобилизации не предполагает такого.
"Что предусматривает законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке: <...> граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы, граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста", — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо того, там рассказали, что, согласно положениям проекта нового закона, мобилизовывать будут украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время если этот документ примут, то со следующего года в высших учебных заведениях на территории Незалежной введут базовую военную подготовку.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил попытки мобилизовать более молодых людей с "созданием гитлерюгенда". После этого депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru объяснил, почему киевский режим идёт на этот шаг.
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