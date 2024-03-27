Минобороны Украины опровергло сообщения о мобилизации 18-летних по новому закону

Министерство обороны Украины прокомментировало недавние заявления депутата и бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова, который сообщал, что в новом законопроекте предусматривается возможность призвать в ВСУ с 18 лет. Как написало военное ведомство в телеграм-канале, находящийся на рассмотрении в украинском парламенте документ об изменениях правил мобилизации не предполагает такого.

"Что предусматривает законопроект № 10449 о мобилизации и военной подготовке: <...> граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы, граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста", — говорится в сообщении Минобороны.